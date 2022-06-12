Вашингтон, 12 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Оговорка экс-президента США Джорджа Буша — младшего, перепутавшего Украину и Ирак, стала мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона, пишет New York Times.

U.S. Department of Defense Джордж Буш-младший

«Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США», — отмечается в сообщении.

Ляп экс-президента, ставший вирусным в интернете, напоминает о том, сколько людей предпочли позабыть о фиаско в Ираке. Но ведь вторжение основывалось на лживой предыстории, отмечает автор статьи.

Следите за развитием событий в трансляции: »Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

В неловкую ситуацию 75-летний Буш попал во время выступления на мероприятии Института Буша, посвященном выборам. Экс-президент США попытался раскритиковать российского лидера Владимира Путина и спецоперацию, но перепутал Украину с Ираком.