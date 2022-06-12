Новосибирск, , 14:45 — REGNUM В Новосибирской области завтра, 13 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Жара

Согласно прогнозу, будет дуть южный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах усиление до 19 м/с. Температура воздуха ночью +14… +19 °C, местами +8… +13 °C, днём — +28…+33 °C, местами +22…+27 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории региона с 13 по 14 июня ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокая пожароопасность прогнозируется в нескольких новосибирских районах