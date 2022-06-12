12 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты Der Spiegel о том, что ФРГ не согласовала планы Испании передать киевскому режиму 40 танков Leopard 2A4 немецкого производства.

Мирослава Романенко, , 16:14 — REGNUM ФРГ не согласовала планы Испании о передаче киевскому режиму 40 танков Leopard 2A4 немецкого производства. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщила газета Der Spiegel.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание уточняет, что представитель германского правительства в телефонном разговоре предупредил испанскую сторону о том, что передача танков будет «отступлением» от негласного решения не снабжать Киев тяжелыми боевыми машинами, которое приняли все западные союзники. Вместе с тем Испания всё же намерена поставить Киеву порядка десяти танков.

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Сообщение газеты Der Spiegel обсудили в мессенджере Telegram.

«Опять вместо перемоги зрада (вместо победы поражение. — М. Р.). Трудно быть независимой суверенной страной, которая вечно ждёт подачки от других суверенных стран», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Может боятся, что их сожгут быстро. Удар по репутации», — предположил Михаил В.

Leopard 2A4 7th Army Training Command

«Ливерная колбаса (канцлер ФРГ. — М. Р.) не так прост и безобиден», — смеется Ольга В.

«Немцы боятся, что в реальном бою их «Леопард» сгорит, как коробка спичек. А это плохо для бизнеса… А когда пойдут видеозаписи, как горят «Леопарды», которых бьют из ПТРК разработки 50-летней давности, будет как-то неудобно…» — пишет Глеб Щ.

«Немецкие танки на Украине… Было уже такое. Немцы не хотят русские танки в Берлине. Поэтому блокируют поставки», — отметил Andrei G.

«Немцев просто трясет от мысли, что их «Леопарды» ждёт «слава» похуже, чем «Байрактары». Сожгут при выгрузке…» — отреагировал ArS.

«Взамен новеньких пожадничали?» — с сарказмом поинтересовалась Лариса Р.

«Украине танки не помогут. Без преимущества в артиллерии и авиации. Конец ясен», — считает Daniel D.

«Месть Шольца за колбасу», — смеется Инна.

«Да просто Испания хочет новую технику, а Германия сейчас не может им предоставить ничего взамен, вот и всё…» — добавил Ден К.

«Танки надо заправлять…» — напомнил Vitalik.

«В Киеве срочно придумывают новые прозвища для Шольца», — иронизирует Алла.

«Шольц это сделал не потому, что хочет отомстить украинцам. Там речь про то, что, скорее всего, у этих танков есть некие секретные технологии, о которых России не следовало бы знать. Вот и все», — предположил Лёха Б.

«Боятся, что это железо окажется на свалке, даже не выстрелив», — с сарказмом пишет Илья М.

«Зачем такие сложности? Может, сразу эту технику в Россию, на пункт приёма металлолома без всех этих лишних движений?» — шутит antimanager.

«Просто горящие немецкие танки на Украине могут что-то напомнить гражданам Германии», — подытожил ZOV.