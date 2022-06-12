Луганск, 12 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день гражданство Росси есть более чем у 284 тысяч жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), и число тех, кто желает его получить, постоянно увеличивается. Об этом 12 июня написал в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Как отметил глава ЛНР, ранее он совместно с председателем Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Павлом Красноруцким вручил Конституцию РФ и Азбуку молодого гражданина 12 юным жителям республики, накануне получившим российский паспорт.

«Число людей, получающих гражданство Российской Федерации, в Луганской Народной Республике растет ежедневно. Сейчас их уже больше 284 тысяч человек», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) с Днём России направили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.