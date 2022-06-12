Кемерово, 12 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 13 по 15 июня местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °C и выше. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В понедельник, 13 июня, в Кузбассе ночью буде преимущественно без осадков, днём в отдельных районах кратковременные, местами по югу сильные дожди, грозы. Будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 16 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днём — +26…+31 °C.

Прогноз показателя горимости на 13 июня — пожароопасность третьего класса, местами первого класса.