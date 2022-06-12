12 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Всё же важно и нужно отвечать не только на вопрос «как», но и на вопрос «для чего», особенно если речь идёт о детях.

Платон Беседин, , 16:12 — REGNUM Когда у тебя две дочери младшего школьного возраста, ты обречён смотреть мультфильмы. Впрочем, я и не сильно против. Особенно, когда смотреть в кинотеатрах, в общем-то, нечего. Другой вопрос, что если с проверенными картинами проблем нет («Чиполлино», кстати, снова в кинотеатрах!), то вот новоделы (возьмём это ненавистное виниломанам словцо) всегда — как минимум, на первом этапе — вызывают подозрения. Если недавно я писал о мультипликационной ленте «Суворов. Великое путешествие» в преимущественно положительном ключе, то вот новый мульт «Кощей. Похититель невест» — пример иного рода. Что называется, со знаком минус, хотя и не без плюсов, конечно.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суворов» и «Кощей» работают, в общем-то, на одном поле — используя голливудскую методологию, как бы интерпретируют русское наследие. Будь то эпос великого полководца или классический сказочный сюжет. Хотя на данном поле, на самом деле, играет практически весь современный российский кинематограф, в большинстве своём оставляющий чудовищное прогорклое ощущение вторичности. Новый «Кощей» в данном плане — весьма характерный пример того, как понадёргать из заморского контента трендовых, модных вещей и сварганить из них мультяшную солянку.

Сюжет меж тем закручен лихо. Царь Горох, подстрекаемый то ли игрушкой, то ли демоном Петрушкой, выманивает у Бабы Яги секрет бессмертия (а точнее — смерти) Кощея (да, да, та самая игла) и шантажом уговаривает мрачного красавца из мрачного замка, промышлявшего когда-то похищением невест, а теперь от дел отошедшего, выкрасть прекрасную и мощную (угу, именно так) красну девицу Варвару. Фокус в том, что та, а она весьма богата, и казна царская пуста (смекаете?), пообещала выйти замуж за того, кто спасёт её от Кощея. К сюжету ещё прикручен Колобок, похожий на хлеб из фастфудной пекарни, исполняющий роль туповатого и забавного друга главных героев.

Виктор Васнецов. Кащей Бессмертный

Дальше по ходу повествования можно сыграть в «Угадай того, с кого слизаны герои» и какие модные тренды они отражают. К примеру, Петрушка — едва ли не копия инфернальной куклы из слэшера «Пила». Разнообразные злодеи, а Кощей к ним вовсе не относится, взяты из классических фильмов ужасов. Чудовищная Мара — колдунья из преисподней, мечтающая навсегда похитить самого похитителя невест — явная аллюзия на Самару из культовой ленты «Звонок», хотя и выглядит как Леди Гага в одном из своих образов. Ну, а сам Кощей — готовый персонаж ленты «Сумерки», сыгранный, ясное дело, Робертом Паттинсоном. В финале картины, правда, он превращается в мультяшный вариант Нео из «Матрицы», используя эффекты, которые были актуальны лет двадцать назад. Да и одна из последних сцен явно отправляет нас к Голлуму, падающему в лаву Орудруина.

И во всём этом шоу «Один в один» есть главная героиня — Варвара, — которая спрашивает у зеркальца не «кто на свете всех милее», а «кто на свете всех сильнее». Кощей же, оказавшись в её спальне, дабы похитить, ясное дело, спотыкается о гири, штанги и прочие радости Шварценеггера. Надо бы для полноты картины ещё банок с таблетками добавить. Варвара — сильная женщина; Варвара умеет постоять за себя. Вообще ей бы с её замашками и привычками — бьёт людей при первом же случае — в женский рестлинг или в бои без правила податься. Это я подкидываю идеи создателям для второй части, хотя лучше бы её не было.

Абсолютно понятно, как этот мульт сделан. Роман Артемьев, известный как сериальный актёр, ловко обставил свой режиссёрский дебют. Сценарий ему помогал писать Генрих Небольсин. Создатели этого «Кощея», похоже, очень хотели быть трендовыми, актуальными, понятными, очень желали понравиться зрителю, а потому взяли ролевые модели и привычные образы, которые не просто лежали, а подпрыгивали над поверхностью. Возможно, это и понравится кому-то из детей и подростков, да и сделано без шитья белыми нитками, но для чего нам в России такие мультфильмы? Копия ведь всегда хуже оригинала, а это именно что копия, сделанная по кальке, торопливо, местами топорно.

Всё же важно и нужно отвечать не только на вопрос «как», но и на вопрос «для чего», особенно, если речь идёт о детях. С их сознанием работать необходимо умеючи, а лучше всего — филигранно. Его ведь и так, это детское сознание, бомбардируют «Золушками» и «Русалочками» с чернокожими геями и столь усердно обрабатывают чужими смыслами — так и мы что ли решили отправиться по этой же тёмной дорожке из розового кирпича? Ради чего? И для чего? Чтобы срубить бабла — оно понятно, российским кинематографом давно управляет прибыль и только она, но ведь даже грести деньги и осваивать бюджеты можно более или менее красиво, а не кормя по-булгаковски рыбой второй свежести, сделанной на коленке из подручных, где-то подсмотренных материалов.