Москва, , 14:32 — REGNUM Золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» вручил президент России Владимир Путин кинорежиссёру Никите Михалкову 12 июня. Церемония вручения государственных наград прошла в День России в зале Большого Кремлёвского дворца.

Никита Михалков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рад вручить знак Героя Труда выдающемуся кинорежиссёру Никите Сергеевичу Михалкову, человеку уникального творческого дарования, потрясающей работоспособности и обострённого чувства Родины», — заявил Путин.

Он добавил, что на протяжении многих лет фильмы и телепрограммы Михалкова остаются знаковыми событиями в российской культуре и общественной жизни.

В своей речи Путин отметил, что в 2022 году День России отмечается вместе с 350-летием со дня рождения императора Петра I. Президент подчеркнул, что при Петре Великом Россия совершила прорыв в образовании, просвещении, здравоохранении и культуре.