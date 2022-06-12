Новосибирск, 12 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области накануне вечером прошёл крупный град. Новосибирцы жалуются, что он побил посадки.

38.mchs.gov.ru Град

«Побило помидоры, которые были высажены из теплицы, капусту. Вишню всю сбило, ту, что оставалась после заморозков летних. Минут десять град шёл, с небольшим перерывчиком, но этого хватило», — рассказал «НГС Новостям» новосибирец Алексей.

Отмечается, что град прошёл в Куйбышевском районе и Караканском бору.