Донецк, , 14:26 — REGNUM ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 6 снарядов. Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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