Москва, , 14:23 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2022 года традиционная встреча президента России Владимира Путина в рамках мероприятия с руководством иностранных компаний и с международными инвесторами не планируется. Об этом 12 июня сообщил в преддверии ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, в этом году не планируется», — приводит его слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков отметил, что в Кремле не исключают возможность проведения главой Российского государства каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей, каковых у него на полях ПМЭФ бывает немало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей РФ с Днем России, отметив, что сегодня для Отечества особенно важно, чтобы российский народ был сплоченным.