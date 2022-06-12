Таллин, , 14:23 — REGNUM Власти Эстонии не смогут подготовиться к будущему отопительному сезону и закачать необходимый объем газа в хранилища, считают представители компании Eesti Gaas.

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Участники рынка засомневались, что власти смогут вовремя построить СПГ-терминал в порту Палдиски, вследствие чего придется в срочном порядке покупать топливо на внешних рынках, передает эстонский ETV.

Сомнения связаны также с провалом конкурса на создание резерва газа. Также поставщиков, которые хотят предлагать газ Эстонии, осталось немного.

7 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС испытывает трудности в вопросе сохранения единой позиции по продолжению санкционного давления на РФ из-за спецоперации на Украине.