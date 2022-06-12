Кемерово, , 14:21 — REGNUM Между правительством Кемеровской области и администрацией донбасской Горловки сегодня, 12 июня, подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в своём телеграм-канале.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией Горловки, закрепляющее договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, — говорится в телеграм-канале «Цивилёв. Live». — Документ подписали первый заместитель губернатора, председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин и глава Горловки Иван Приходько«.

Отметим, что сейчас в Горловке работает делегация из Кемеровской области. Представители Кузбасса уже посетили ряд социально значимых учреждений и объектов инфраструктуры города.