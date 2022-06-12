Томск, , 14:20 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявили 33 новых случаев заражения коронавирусом, 12 из них госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 131 972. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 144 пациентов, в том числе 59 за сутки.

Зарегистрирован также один новый летальный случай среди ковид-пациентов. Всего жертвами коронавируса в регионе стали 849 человек.