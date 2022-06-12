Прокопьевск, Кемеровская область, , 14:08 — REGNUM Между донбасской Горловкой и кузбасским Прокопьевском сегодня, 12 июня, подписано соглашение о возрождении побратимских отношений. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

«Символично, что этот документ подписан именно сегодня, в День России, — отметил Цивилёв. — Прокопьевск и Горловку связывает давняя история, ещё в 1920 году началась история дружбы, которая длилась многие-многие годы. В годы Великой Отечественной войны кузнецкая земля стала домом для почти 31 тысячи жителей Донбасса, которые получили здесь прописку. Мы обменивались знаниями, соревновались в трудовых достижениях, дружили и защищали друг друга. Сегодня мы, как никогда, должны помогать и поддерживать друг друга. Поэтому мы снова возрождаем побратимские отношения. Мы поможем Горловке и снова вернем в нее спокойную и комфортную жизнь».

Соглашение было подписано в Горловке. Подписи в документе поставили главы Горловки Иван Приходько и Прокопьевска Максим Шкарабейников.