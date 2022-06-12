Донецк, , 14:07 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не он не видит оснований для того, чтобы помиловать приговоренных казни судом республики к смертной иностранных наемников. Он заявил об этом 12 июня журналистам.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал он.

При этом 9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни ранее взяты в плен британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день вопрос о возвращении смертной казни в России не стоит на повестке дня.