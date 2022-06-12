Донецк, , 14:00 — REGNUM 10 июня Донецк подвергся массированному обстрелу боеприпасами НАТО калибра 155 мм, в результате 6 человек погибли. Об этом 12 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Dnronline.su

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«За 10 июня мы зафиксировали использование противником и ствольной артиллерии, причем это и 155 мм НАТОвского образца, и 152 мм, и 122 мм. Минометы 120 мм и 60 мм. Так же РСЗО «Град» и «Ураган». … Есть потери среди гражданских», — передает его слова РИА Новости.

За 10 июня это 22 человека раненых и 6 человек погибших. Если говорить об 11 июня, то был нанесен массированный удар по Горловке — в результате 5 человек ранены.