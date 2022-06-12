Москва, , 13:58 — REGNUM Российской телескоп ART-XC имени М. Н. Павлинского, установленный на космическом аппарате «Спектр-РГ», осмотрел чуть более четверти нашей галактики к 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.

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Телескоп ART-XC начал наблюдения по обновлённой программе в марте 2022 года. Главной задачей этого этапа работы является построение самой детальной карты нашей Галактики.

ART-XC ведёт наблюдения в жёстком рентгеновском диапазоне. Чувствительность прибора позволяет обнаружить многие слабые источники излучения, которые не были выявлены в других обзорах. Среди таких источников остатки вспышек сверхновых, новые пульсирующие источники, звездные скопления и транзиентные (вспыхивающие) объекты.

«Мы ожидаем, что в результате наших наблюдений удастся определить параметры значительного числа астрофизических объектов, обнаружить множество новых источников рентгеновского излучения, определить их природу и существенно продвинуться в нашем понимании физических процессов, происходящих в экстремальных условиях, недостижимых в земных лабораториях», — отметил научный руководитель по телескопу ART-XC Александр Лутовинов.

Космический аппарат «Спектр-РГ» запущен ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур в 2019 году. На борту аппарата установлены российский телескоп ART-XC и немецкий прибор eROSITA.

После начала специальной военной операции немецкая сторона перевела телескоп eROSITA в спящий режим. В Роскосмосе приняли решение о самостоятельном запуске немецкого телескопа, который разработан для работы в паре с российским прибором.

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