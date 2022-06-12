Екатеринбург, 12 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга 12 июня состоялась традиционная акция «Славим Россию и город». В ней приняли участие несколько тысяч человек.

Флаг России

Акция прошла в Историческом сквере. Сводный хор исполнил под аккомпанемент духового оркестра Гимн России и любимые песни. Им подпевали горожане.

Отметим, такая акция впервые была проведена в 2014 году. Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня отмечается День России. Ровно 32 года назад, в 1990 году, Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Это решение подписал председатель Верховного Совета тогда ещё союзной республики Борис Ельцин.