Москва, , 13:55 — REGNUM Все имеющие нейтральный статус легкоатлеты из России, имеют право на выступление в соревнованиях, которые будут проходить в Белоруссии. Об этом 12 июня рассказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

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«Наши спортсмены, которые успели получить нейтральный статус, могут выступать на открытых легкоатлетических турнирах, которые пройдут в Белоруссии. Речь идет в том числе о чемпионате и кубке этой страны», — приводит ее слова ТАСС.

Также Павлова отметила, что в случае, если имеющие нейтральный статус российские спортсмены захотят поехать на соревнования, они туда поедут и добавил, что легкоатлеты из РФ примут такое решение, посоветовавшись со своими личными тренерами.

Отметим, оОткрытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике пройдет в Минске с 17 по 18 августа, а Кубок Белоруссии — в Бресте с 13 по 14 июля.