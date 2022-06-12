Имеющие нейтральный статус легкоатлеты из РФ смогут выступить в Белоруссии
Москва, 12 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Все имеющие нейтральный статус легкоатлеты из России, имеют право на выступление в соревнованиях, которые будут проходить в Белоруссии. Об этом 12 июня рассказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.
«Наши спортсмены, которые успели получить нейтральный статус, могут выступать на открытых легкоатлетических турнирах, которые пройдут в Белоруссии. Речь идет в том числе о чемпионате и кубке этой страны», — приводит ее слова ТАСС.
Также Павлова отметила, что в случае, если имеющие нейтральный статус российские спортсмены захотят поехать на соревнования, они туда поедут и добавил, что легкоатлеты из РФ примут такое решение, посоветовавшись со своими личными тренерами.
Отметим, оОткрытый чемпионат Белоруссии по легкой атлетике пройдет в Минске с 17 по 18 августа, а Кубок Белоруссии — в Бресте с 13 по 14 июля.