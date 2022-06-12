Новосибирск, , 13:56 — REGNUM В Новосибирской области с 13 по 14 июня в Баганском, Карасукском и Краснозерском районах ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности», — отметили в региональном управлении МЧС России.

Отметим, что в Новосибирске во второй половине дня сегодня, 12 июня, ожидается без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура воздуха +28…+30 °C.