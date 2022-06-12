Москва, , 13:46 — REGNUM Призывы бывшего министра иностранных дел Польши, действующего депутата Европарламента Радослава Сикорского к странам Запада передать киевскому режиму ядерное оружие прокомментировала 12 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнём, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия», — написала она в своем сообщении.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что также такими своими заявлениями эти политики Польши ставят под удар польский народ, втягивая его в ядерный передел мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что официальные лица Испании принесли властям Германии извинения за намерение поставить Украине 40 немецких танков Leopard 2.