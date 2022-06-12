Новосибирск, 12 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Новосибирской области международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» в 2022 году собрал гостей в офлайн-формате. Он прошёл на традиционной площадке — около деревни Большой Оёш в Колыванском районе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Www.sibpatriotcentr.ru Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь»

«Фестиваль этого года — особый для его участников и зрителей, для всех любителей истории. В этом году — 350-лет со дня рождения Петра I, 85-летие Новосибирской области. Сам фестиваль «Сибирский огонь» тоже юбилейный — десятый. И проходит он в этом году 12 июня — в День России – самый главный государственный праздник нашей страны», — прокомментировали в региональном правительстве.

Отметим, что фестиваль проходит впервые в офлайн-формате после двухлетнего перерыва из-за коронавируса. В этом году гости мероприятия смогли познакомиться с несколькими историческими периодами мировой и российской истории, посетить интерактивные зоны, услышать этно- и фолк-группы. Особенностью мероприятия в 2022 году стала реконструкция Петровской эпохи в Сибири (1715 год).