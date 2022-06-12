12 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина об отсутствии оснований для помилования иностранных наемников.

Оксана Переможенко, , 16:12 — REGNUM Нет никаких оснований для помилования иностранных наемников. Об этом 12 июня заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — приводит слова главы республики ИА Красная Весна.

Заявление главы Донецкой Народной Республики обсудили в мессенджере Telegram.

«И их не должно быть. Надо всё сделать показательно. Как и с «героями» «Азовстали», — отметил Василий.

«Всё по закону. Без неожиданностей», — добавил Toje Ptiza.

«А что удивительного? Кто-то видит такие основания?» — недоумевает «А».

«Да всё правильно! Остальным в назидание!» — написал Сергей.

«Правильно — нужно миру показать, что это не шуточки, и тот, кто пойдет против России и Луганской и Донецкой Народных Республик получит по заслугам», — комментирует новость «Спанжбоб».

«Да правильно Пушилин считает! Такие мрази, как они, его город обстреливают каждый день!» — добавил «АГ».

Денис Пушилин Официальное интернет-представительство президента России

«Правильно! Закон есть закон! Будут знать, куда прутся», — отметила Nasty.

«Нужно полное раскрытие их преступлений на международном уровне. Как в Нюрнберге. Ибо иначе не будет убедительным для мира. Полное — это все свидетельства, факты их преступлений. Моё мнение», — поделился R.

«Всех, кто столько лет издевался над мирным населением Донбасса, ждёт наказание! Кого-то смертная казнь, кого-то пожизненное, кого-то срок. Над этим работают следователи», — пишет Майя.

«Чтобы другим неповадно было ехать туда», — поддержала Tanya.

«Пусть знают англосаксы и прочая Европа — не надо лезть к россиянам!» — отреагировала Татьяна Н.

«Все последующие должны понимать: наказание неотвратимо, это не сафари…» — отметила Юлия.

«Казнить нельзя помиловать». Правильное место для запятой озвучил Пушилин», — пишет один из участников обсуждения.

«Очень надеюсь, что ДНР не отдаст этих гадов и приговор приведут в исполнение! В назидание остальным», — также написала Eugenia T.

«Если бы не СВО, они бы продолжали убивать жителей Донбасса», — подчеркнула Vera N.

«Думали хлопцы, что приедут в Counter Strike поиграть, а потом вернутся на родину и [будут] ходить там героями с важными лицами. Не повезло, фортуна отвернулась», — подытожил один из участников обсуждения.

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