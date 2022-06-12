Москва, , 13:30 — REGNUM Российские хоровые коллективы от Калининграда до Камчатки приняли участие в акции, посвящённой Дню России, исполнив гимн России и записав это на видео, из которых была затем смонтирована общая видеозапись. Об этом 12 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин исполняет гимн России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российские профессиональные и любительские хоры спели государственный гимн РФ в различных исторических местах и живописных уголках России.

При этом участие в акции приняли свыше 350 хоровых коллективов, многие из которых разместили на своих страницах в соцсетях видео с исполнением гимна России, отдельные отрывки которых вошли потом в общей ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр Никита Михалков заявил, что в настоящее время в Донбассе реально рождается новая Россия и ее новая элита.