Москва, 12 июня 2022, 13:30 — REGNUM Российские хоровые коллективы от Калининграда до Камчатки приняли участие в акции, посвящённой Дню России, исполнив гимн России и записав это на видео, из которых была затем смонтирована общая видеозапись. Об этом 12 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин исполняет гимн России
Владимир Путин исполняет гимн России
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Российские профессиональные и любительские хоры спели государственный гимн РФ в различных исторических местах и живописных уголках России.

При этом участие в акции приняли свыше 350 хоровых коллективов, многие из которых разместили на своих страницах в соцсетях видео с исполнением гимна России, отдельные отрывки которых вошли потом в общей ролик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр Никита Михалков заявил, что в настоящее время в Донбассе реально рождается новая Россия и ее новая элита.