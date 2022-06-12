Баку, 12 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном письме в адрес президент РФ Владимира Путина отметил, что уверен в том, что отношения его страны с Россией будут и далее укрепляться и расширяться.

Алиев Ильхам

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«Уверен, что совместными усилиями отношения между Азербайджанской республикой и РФ будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо наших народов и стран», — отметил он в поздравительном письме по случаю Дня России.

В письме подчеркивается, что подписание Декларации о союзническом взаимодействии в феврале закрепило высокий уровень двусторонних межгосударственных связей, сложившихся в течение последних 30 лет.