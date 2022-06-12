Улан-Удэ, 12 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии подтверждён один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 3032 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 133 645 пациентов, в том числе 21 за последние сутки.

Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 136 939. За сутки зарегистрировано 22 новых носителя, восемь заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.