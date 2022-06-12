Новосибирск, , 13:24 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 628 пациентов, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 54 случая заражения коронавирусом. За это же время 79 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находятся 82 человека, на ИВЛ — 16 пациентов.

Всего в регионе выявлено 259 198 случаев заражения коронавирусом, 252 782 пациента выздоровели, умерли 5677 человек.