Новосибирск, 12 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 12 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 628 пациентов, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 54 случая заражения коронавирусом. За это же время 79 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находятся 82 человека, на ИВЛ — 16 пациентов.

Всего в регионе выявлено 259 198 случаев заражения коронавирусом, 252 782 пациента выздоровели, умерли 5677 человек.