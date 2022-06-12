Вашингтон, 12 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над перезапуском фильма ужасов 1999 года «Сонная лощина». Об этом сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Сонная Лощина». реж Тим Бёртон. 1999. США, Германия Местечко Сонная лощина

Сценарий к новому фильму напишет Линдси Бир, ранее заключившая контракт с Paramount. Также она выступит в качестве режиссёра и сопродюсера.

Другими продюсерами проекта станут Тодд Гарнер и Спенсер Уокен из Broken Road Productions. Детали сюжета будущей картины не раскрываются.

Фильм ужасов «Сонная лощина» режиссёра Тима Бёртона вышел в 1999 году. Картина стала вольной экранизацией новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине».

Главные роли в фильме Бёртона исполнили Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричардсон и Кристофер Уокен. Фильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».