12 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Пьяная стрельба в сторону детской площадки, учинённая офицером генштаба ВСУ в Киеве, не слишком удивила соцсети. Комментарии.

Светлана Шаповалова, , 15:34 — REGNUM Известие о том, что пьяный офицер Генштаба ВСУ открыл стрельбу в спальном районе Киева, спровоцировало общественный резонанс в социальных сетях. Люди говорят, что этого и следовало ожидать: словосочетание «украинский офицер» — оксюморон. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии суждения.

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«Ну, это вполне нормально для фашистско-нацистской территории», — считает Михаил.

«Вот в таком виде эти скоты и стреляют по мирным», — не сдержался Илья Проданов.

«Отстранён? А не разжалован и посажен? Премии лишат наверное?» — спрашивает Сергей.

«День России праздновал?! Штирлиц никогда так не был близок к провалу…», — иронизирует Сергей Матросов.

«Устал от фашизма парень», — соглашается Илья.

«Это была самооборона. Зелёные чёртики рисовали метки на асфальте для российских ракет, а чиновник решил защитить мирных жителей..» — смеётся Данил Тихонов.

«Наверное, с «президентом» вместе отдыхали… Тот его угостил… И тут Остапа понесло», — предположил Валентин Молчанов.

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«Какие же доблестные полицаи на Украине», — иронизирует Светлана.

«Побухал, пошмалял: выходные нормально прошли», — развивает тему Владислав Семёнов.

«Какая страна — такие и герои», — считает Людмила Чайковская.

«Всё в точности, как говорил ВВП, — «шайка наркоманов и неонацистов»», — замечает Сергей Фадеев.

«Понять и простить. Что тут скажешь. Воюют непонятно за что и гибнут так же. Вот и едет кукуха. На Украине не все ведь орки наркотные. Думаю, достаточно есть и порядочных людей, даст Бог переживут всё плохое», — предлагает Валентина.

«Чем больше смотрю, тем больше убеждаюсь, что освобождать нужно всю Украину от этих тупорылых дегроидов», — поделился мнением Зенден Петровский.

«Словосочетание «украинский офицер» — оксюморон. Офицер в определенной мере — это всё-таки традиция, наследственность, примеры для подражания. У них этого нет и быть не могло», — считает Олег В.

«На фронт его, там настреляется вдоволь и ляжет там же», — предлагает Анна.

«Решил, что лучше в СИЗО пересидеть», — предположил Александр Чернаев.

«Начался разгул бандитизма. Этого следовало ожидать», — считает Светлана.

«Это нервное, лишь бы не приняло массовый характер, а то друг друга перебьют до нашего прихода, а России потом отвечать», — считает Владимир Горностаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что пьяный офицер Генштаба ВСУ открыл огонь из табельного оружия на крыльце многоквартирного дома в Киеве в присутствии детей, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в соцсетях. Министр обороны Украины уверяет, что чиновник уже отстранен от должности.