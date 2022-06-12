Москва, , 13:18 — REGNUM В настоящее время в Донбассе реально рождается новая Россия и ее новая элита. Об этом 12 июня заявил советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр Никита Михалков в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.

Никита Михалков Mil.ru

По словам Михалкова, президент России очень раздражает наших западных «партнёров» и тех, кто 20 лет назад считал, что в Кремль пришел «послушный, договороспособный, выполняющий чужие желания чиновник» (президент России Владимир Путин — ред.).

Также он отметил, что ожидания таких людей оказались ошибочными и добавил, что Россия все эти 20 лет уходила с края пропасти и пришла к сегодняшнему дню.

«Мы сегодня живём в то время, когда рядом реально рождается новая Россия. Там, на Донбассе рождается новая Россия. Там рождается новая элита. И эти люди, бог даст победы, вернутся домой и у них могут быть вопросы», — сказал режиссёр.

При этом Михалков уточнил, что он хочет верить в то, что, по крайней мере, всем тем, кто находится сегодня в Георгиевском зале Кремля, будет, что ответить этим людям.

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