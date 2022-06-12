Ещё более 740 кузбассовцев остаются на лечении из-за коронавируса
Кемерово, 12 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 июня, на лечении находятся 744 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 60 новых носителей коронавируса. За это же время 69 человек выписано с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрирован 165 181 случай заражения коронавирусом, 162 013 человек выздоровели, 2424 пациента скончались.