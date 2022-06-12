Кемерово, 12 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 июня, на лечении находятся 744 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 60 новых носителей коронавируса. За это же время 69 человек выписано с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 165 181 случай заражения коронавирусом, 162 013 человек выздоровели, 2424 пациента скончались.