Челябинск, 12 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Челябинске торжественно отмечают День России. Праздничные мероприятия начались ещё 10 июня, сообщили журналистам в мэрии.

Wanwa Флаг России

В Доме культуры «Сосновка» состоялся концерт под названием «Люблю тебя, моя Россия». А 12 июня основными площадками стали Парк им. Ю. А. Гагарина, пешеходная часть улицы Кирова и Арт-сквер на новой набережной реки Миасс. В сквере праздник начался с выноса флага России размером пять на восемь метров.

Также местами проведения праздничных мероприятий стали Комсомольская площадь, Сад Победы, парке «Металлург» им. Тищенко, горсад им. А. С. Пушкина и берег пруда Девичьи слёзы.