Тирасполь, , 13:07 — REGNUM Глава Приднестровья Вадим Красносельский направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, поблагодарив за 30 лет мира в регионе. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Регионы отмечают День России — трансляция»

«Приднестровье неразрывно связано с РФ общностью истории, языка, культуры, мировосприятия. Мы глубоко признательны Российской Федерации за обеспеченный ее миротворческими усилиями 30-летний период мира на берегах Днестра», — отмечается в сообщении.

«Мы благодарны России за все, что она делала и делает для Приднестровья», — отметил Красносельский.