Киселёвск, Кемеровская область, 12 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Киселёвске по поручению губернатора Сергея Цивилева построят диагностический центр. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Rosminzdrav.ru В поликлинике

«В ходе рабочей поездки в Киселёвск губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв осмотрел стройплощадку будущей объединенной поликлиники в районе шахты №12, — говорится в сообщении. — В прошлом году глава региона принял решение объединить две медицинские организации Киселёвска, располагавшихся в аварийных зданиях, в пустующем корпусе родильного отделения. Сейчас здание капитально ремонтируют. По просьбе врачей рядом с объединённой поликлиникой построят новый диагностический центр».

Отметим, что к этому медучреждению будет прикреплено 13 тысяч взрослых и 4 тысячи маленьких жителей района.