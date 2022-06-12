Донецк, , 13:00 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский в ДНР. Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:06 — н.п. Дылеевка — н.п. Гольмовский: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецк снарядами калибра 152 мм.

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