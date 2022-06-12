Лондон, , 13:00 — REGNUM На второе место в списке самых долго царствующих монархов в истории поднялась королева Великобритании Елизавета II. Об этом 12 июня сообщает телеканал Sky News.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, нынешняя британская королева обошла короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), правившего с 1927 по 2016 год на протяжении 70 лет и 126 дней.

В результате этого, как считает телеканал, Елизавете II осталось немногим менее двух лет до абсолютного рекорда, который принадлежит французскому королю Людовику XIV, который правил с 1638 по 1715 год в течение 72 лет и 110 дней.

В то же время, Sky News не упоминает правление короля Свазиленда (ныне — Эсватини) Собузы II, которого объявили верховным вождем в возрасте четырёх месяцев, в результате чего срок его правления составил 82 года и 254 дня.

Отметим, ранее Елизавета II была вынуждена отменить ряд официальных мероприятий со своим участием из-за испытываемых ею проблем с мобильностью.