Лондон, 12 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. На второе место в списке самых долго царствующих монархов в истории поднялась королева Великобритании Елизавета II. Об этом 12 июня сообщает телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

По информации источника, нынешняя британская королева обошла короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), правившего с 1927 по 2016 год на протяжении 70 лет и 126 дней.

В результате этого, как считает телеканал, Елизавете II осталось немногим менее двух лет до абсолютного рекорда, который принадлежит французскому королю Людовику XIV, который правил с 1638 по 1715 год в течение 72 лет и 110 дней.

В то же время, Sky News не упоминает правление короля Свазиленда (ныне — Эсватини) Собузы II, которого объявили верховным вождем в возрасте четырёх месяцев, в результате чего срок его правления составил 82 года и 254 дня.

Отметим, ранее Елизавета II была вынуждена отменить ряд официальных мероприятий со своим участием из-за испытываемых ею проблем с мобильностью.