Омск, , 13:00 — REGNUM На сайте госзакупок появился тендер на разработку рабочей документации на реконструкцию и перевооружение трёх корпусов омского ПО «Полёт» — филиала АО «ГКНПЦ им М. В. Хруничева». Об этом сообщает портал НГС55.

После реконструкции площадки будут использовать для производства ракет-носителей «Ангара». Работы планируется завершить до ноября 2024 года. Стоимость проекта оценена в 5 млрд 854 млн рублей.

«На обновленных площадках омского предприятия разместят агрегатно-сборочный и листоштамповочный цеха, производственно-складской комплекс, участки изготовления головных обтекателей, а также участок изготовления третьей ступени ракетоносителей и механической обработки и столовую на 600 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал временной мерой схему, при которой произведённые в Омске ракеты отправляют для проверок в Москву. По его словам, к 2023 году планируется завершить создание производства полного цикла в Омске.

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