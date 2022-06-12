Челябинск, , 12:57 — REGNUM На Челябинской телебашне три дня подряд включают праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Акция посвящена Дню России, сообщает директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Руководитель отмечает, что сегодня каждый осознает, в чём главная сила России. Она — в людях, которые здесь живут. «Так пусть наша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию родной страны!», — сказал Ивонин.

В течение трёх дней с 24:00 по местному времени на телебашне транслируют изображение флага России и праздничный видеоролик, содержащий хештеги «Мы Россия, Мы вместе».