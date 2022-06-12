Сухум, 12 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания в поздравлении лидеру России Владимиру Путину с Днем России подчеркнул, что сотрудничество между двумя дружественными странами активно развивается. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба главы республики.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

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«Хотел бы отметить активно развивающееся сотрудничество между Республикой Абхазия и РФ по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», — отмечается в сообщении.

12 июня является одной из важнейших государственных дат, которая символизирует национальное единение, величие и силу российского государства, отметил Бжания. Он пожелал Путину и всему российскому народу мира и процветания.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени народа Республики Абхазия и себя лично направляю самые теплые поздравления по случаю празднования Дня России», — отмечается в поздравлении.