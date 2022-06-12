Кемерово, 12 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области медальоны «Рождённому на земле Кузнецкой» теперь будут вручать и малышам, родившимся в День России. Об этом сегодня, 12 июня, заявил губернатор Сергей Цивилёв во время посещения киселёвского роддома.

ako.ru Вручение медальонов «Рождённому на земле Кузнецкой»

«Дети — самое важное в нашей жизни. От них зависит будущее Кузбасса, будущее нашей Великой России. Сегодня мы отмечаем один из самых важных праздников в стране — День России. И сегодня же я принял решение, что детям, которые будут рождаться 12 июня, будут вручать медальоны «Рождённому на земле Кузнецкой», — отметил Цивилёв.

В роддоме Киселёвска сегодня, 12 июня, на свет появились уже трое малышей. Им первым вручили памятные медальоны.