Киселёвск, Кемеровская область, 12 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв передал Киселёвску почетный знак региона «Город трудовой доблести и воинской славы». Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«В наш день — День России я с огромным удовольствием и низким поклоном за вклад Киселёвска в укрепление могущества нашей страны вручаю почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы», — сказал Цивилёв.

Отметим, что в Киселёвске установлено 48 объектов, увековечивающих трудовой и боевой подвиг горожан в годы Великой Отечественной войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что памятники, мемориальные доски и индивидуальные захоронения Киселёвска будут отремонтированы и благоустроены. На это из регионального бюджета выделят 25 млн рублей.

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