Москва, 12 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил жителей РФ с Днем России, отметив, что сегодня для Отечества особенно важно, чтобы российский народ был сплоченным. Он заявил об этом 12 июня, выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца перед церемонией вручения государственных наград.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Поздравляю всех жителей с Днем России! С государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными. Такое единство, преданность Родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — сказал он.

Кроме того, российский лидер отметил, что такие вековые традиции, нравственные ценности и духовные устои обладают великой силой, так как они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России и сегодня также объединяют многонациональный народ РФ, для которого «во все временна искренние, глубокие чувства патриотизма остаются священными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин может встретиться с предпринимателями или группами инвесторов.