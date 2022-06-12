Горно-Алтайск, , 12:42 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+4), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского и Чемальского районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 505.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 666, в том числе 618 — от COVID-19, 48 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 32, за весь период – 33 655», — добавили в штабе.