Кемерово, 12 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В День России жители Кемерова смогут доехать до Московской площади, где пройдут основные торжества, на шаттлах. Об этом сообщили в мэрии города.

t. me/KemAdmOnline Кемеровчане смогут доехать до Московской площади на шаттлах

«Стоимость проезда обычная, действуют все льготы и проездные. Подвозящие автобусы будут отправляться из трёх точек: Летний вокзал, 1-й Универсам, Сельская больница», — отметили в городской администрации.

Уточняется, что после фейерверка кемеровчан также развезёт общественный транспорт.