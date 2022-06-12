Донецк, , 12:33 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский и Горловку. Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️10:30 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️11:35 — н.п. Новгородское — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм; ️11:30 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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