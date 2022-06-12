Донецк, 12 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецк снарядами калибра 152 мм. Об этом 12 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:10 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм. Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:31 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ за минувшие сутки 43 раза обстреляли ДНР, выпустив 326 единиц боеприпасов.