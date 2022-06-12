Пекин, , 12:30 — REGNUM Китайская компания ByteDance расширяет штат сотрудников подразделения по производству гарнитур виртуальной реальности (VR) и контента для них. Об этом сообщает портал Protocol.

Виртуальная реальность Иван Шилов © ИА REGNUM

ByteDance является владельцем популярной социальной сети TikTok. В последние годы компания старается выйти на другие рынки, включая технологии виртуальной реальности.

В августе 2021 года ByteDance приобрела китайский старт-ап Pico, занимающийся разработкой и производством VR-устройств. Весной 2022 года Pico выпустила свою новую гарнитуру Pico Neo 3 Link.

По данным Protocol, в последнее время ByteDance начала набор новых сотрудников для развития подразделения Pico в США. Китайская компания набирает не только технических специалистов, но и ведёт переговоры с разработчиками VR-контента.

В частности, компания расширила свою библиотеку игр в виртуальной реальности, добавив в неё проекты Superhot VR, Red Matter, Eleven Table Tennis и Arizona Sunshine. Также компания начала поиск нескольких специалистов для дальнейшего развития технологий виртуальной реальности, включая инженера по тактильным ощущениям.